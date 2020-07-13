Глава ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко ушёл в отставку с поста главы организации.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента ВФЛА, тем самым запуская процесс перевыборов руководства организации. Надеюсь, что вновь избранный глава федерации сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics и обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития нашей структуры», — цитирует пресс-служба ВФЛА Юрченко.

Юрченко возглавлял федерацию с февраля 2020 года. При его руководстве организация не сумела отыскать средства на выплату штрафа World Athletics, который составлял $5 млн и должен был быть выплачен до 1 июля 2020 года.

Ранее глава ВФЛА прокомментировал намерение Безуглова подать в суд на организацию.