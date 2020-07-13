Глава ВФЛА прокомментировал намерение Безуглова подать в суд на организацию

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал намерение Эдуарда Безуглова подать иск в суд на организацию.

«Решение о лишении Эдуарда Безуглова должности вице-президента было принято единогласно голосованием всех членов президиума. Предваряла это решение долгая дискуссия. Решение взвешенное и легитимное. При этом Эдуард Николаевич, конечно, имеет право оспорить его в суде. Не вижу в этом каких-либо противоречий», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

Безуглов занял пост вице-президента ВФЛА после выборной конференции организации, состоявшейся 28 февраля. Безуглов также занимает пост главы антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии ВФЛА.

Ранее Безуглов заявил, что намерен подать против ВФЛА два иска — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.