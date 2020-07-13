Глава ВФЛА прокомментировал намерение Безуглова подать в суд на организацию

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал намерение Эдуарда Безуглова подать иск в суд на организацию.
Глава ВФЛА прокомментировал намерение Безуглова подать в суд на организацию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Решение о лишении Эдуарда Безуглова должности вице-президента было принято единогласно голосованием всех членов президиума. Предваряла это решение долгая дискуссия. Решение взвешенное и легитимное. При этом Эдуард Николаевич, конечно, имеет право оспорить его в суде. Не вижу в этом каких-либо противоречий», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

Безуглов занял пост вице-президента ВФЛА после выборной конференции организации, состоявшейся 28 февраля. Безуглов также занимает пост главы антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии ВФЛА.

Ранее Безуглов заявил, что намерен подать против ВФЛА два иска — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить