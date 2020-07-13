Безуглов намерен подать в суд на ВФЛА

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Глава антидопингового комитета и медицинской комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов намерен подать иск в суд к организации.
Безуглов намерен подать в суд на ВФЛА
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«В официальном пресс-релизе федерации и в комментариях её президента Евгения Юрченко звучит, что я был лишён должности за «многочисленные нарушения этики». Я считаю это утверждение не соответствующим действительности. Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Поэтому я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства», — приводит слова Безуглова «Спорт-Экспресс».

Он занял пост вице-президента ВФЛА после выборной конференции организации, состоявшейся 28 февраля. Безуглов также занимает пост главы антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии ВФЛА.

Безуглов также является главным врачом национальной сборной России по футболу и председателем медицинского комитета Российского футбольного союза.

Ранее глава ВФЛА назвал причину освобождения Безуглова от должности вице-президента.

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