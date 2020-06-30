Глава ВФЛА назвал причину освобождения Безуглова от должности вице-президента

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал решение президиума организации освободить Эдуарда Безуглова от должности вице-президента организации.
Глава ВФЛА назвал причину освобождения Безуглова от должности вице-президента
  • РИА Новости

«Эдуард проводит большую работу, болеет душой за лёгкую атлетику, но критическая масса тех этических нарушений, которые им были сделаны, была достигнута. Президиум сегодня был практически единодушен, какие-то комментарии, на мой взгляд, излишни», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Он отметил, что за освобождение Безуглова от должности проголосовали восемь членов президиума и только один воздержался.

Ранее сообщалось, что Безуглов освобождён от должности вице-президента ВФЛА.

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