Глава ВФЛА назвал причину освобождения Безуглова от должности вице-президента

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал решение президиума организации освободить Эдуарда Безуглова от должности вице-президента организации.

«Эдуард проводит большую работу, болеет душой за лёгкую атлетику, но критическая масса тех этических нарушений, которые им были сделаны, была достигнута. Президиум сегодня был практически единодушен, какие-то комментарии, на мой взгляд, излишни», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Он отметил, что за освобождение Безуглова от должности проголосовали восемь членов президиума и только один воздержался.

Ранее сообщалось, что Безуглов освобождён от должности вице-президента ВФЛА.