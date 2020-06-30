Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА

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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) освободил Эдуарда Безуглова от должности вице-президента организации.
Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сегодня президиум сместил меня с поста вице-президента ВФЛА. О причинах лучше спрашивать у Евгения Юрченко. Могу сказать, что из президиума я уходить не собираюсь», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Он занял пост вице-президента ВФЛА после выборной конференции организации, состоявшейся 28 февраля. Безуглов также занимает пост главы антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии ВФЛА.

Ранее сообщалось, что в ОКР поддержали обращение легкоатлетов к международному сообществу.

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