Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) освободил Эдуарда Безуглова от должности вице-президента организации.

«Сегодня президиум сместил меня с поста вице-президента ВФЛА. О причинах лучше спрашивать у Евгения Юрченко. Могу сказать, что из президиума я уходить не собираюсь», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Он занял пост вице-президента ВФЛА после выборной конференции организации, состоявшейся 28 февраля. Безуглов также занимает пост главы антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии ВФЛА.

Ранее сообщалось, что в ОКР поддержали обращение легкоатлетов к международному сообществу.