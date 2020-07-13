Рожков: Ганус может сохранить свои позиции в РУСАДА

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Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что по итогам решения наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) генеральный директор этой организации Юрий Ганус может сохранить свой пост.
Рожков: Ганус может сохранить свои позиции в РУСАДА
  • РИА Новости

«К РУСАДА нет какого-то предвзятого отношения. Это полностью дееспособная организация, а Юрий Ганус хорошо выполняет свою работу. Но проведение аудита — обычное дело для крупных компаний. Мы, как учредители, должны контролировать этот процесс. В 2018 году его проводили, по всей видимости, это сделала аффилированная компания. Нас это не устроило, была заказана повторная проверка. Вся документация по итогам проверки передана наблюдательному совету, который и решит, что делать дальше. Если они посчитают, что нарушения серьёзные — то это один вопрос, если нет — то поправят вещи, связанные с бухгалтерским учётом. В этом случае Юрий Ганус сможет сохранить свои позиции в организации», — сказал Рожков.

Аудит деятельности РУСАДА был инициирован учредителями организации (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведён в мае 2020 года. Глава организации Юрий Ганус подозревается в коррупции в особо крупных размерах.

Ранее Поздняков заявил, что правоохранительные органы получат доступ к информации по делу РУСАДА.

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