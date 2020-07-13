Рожков: Ганус может сохранить свои позиции в РУСАДА

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что по итогам решения наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) генеральный директор этой организации Юрий Ганус может сохранить свой пост.

«К РУСАДА нет какого-то предвзятого отношения. Это полностью дееспособная организация, а Юрий Ганус хорошо выполняет свою работу. Но проведение аудита — обычное дело для крупных компаний. Мы, как учредители, должны контролировать этот процесс. В 2018 году его проводили, по всей видимости, это сделала аффилированная компания. Нас это не устроило, была заказана повторная проверка. Вся документация по итогам проверки передана наблюдательному совету, который и решит, что делать дальше. Если они посчитают, что нарушения серьёзные — то это один вопрос, если нет — то поправят вещи, связанные с бухгалтерским учётом. В этом случае Юрий Ганус сможет сохранить свои позиции в организации», — сказал Рожков.

Аудит деятельности РУСАДА был инициирован учредителями организации (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведён в мае 2020 года. Глава организации Юрий Ганус подозревается в коррупции в особо крупных размерах.

Ранее Поздняков заявил, что правоохранительные органы получат доступ к информации по делу РУСАДА.