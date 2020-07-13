В КХЛ рассказали о шести случаях заболевания коронавирусом

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о шести случаях заболевания коронавирусной инфекцией в лиге.
В КХЛ рассказали о шести случаях заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«Мы уже сообщали о том, что заболевание выявлено у двух игроков «Северстали», также положительный тест получил один игрок «Спартака» и три — «Торпедо». С двусторонней пневмонией в больнице лежит игрок команды «Амур», двое живших с ним в одном номере игроков изолированы, при этом с остальными хоккеистами команды контактов не было. Отмечу, что у всех троих анализ на коронавирус отрицательный», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Сезон-2019/20 КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определён. Командам, вышедшим во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, было присвоено технически единое 1—8-е место.

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк подписал новый контракт с клубом «Автомобилист».

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