Глава ОКР сообщил, когда будут опубликованы результаты аудита РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, когда будут опубликованы результаты углублённого аудита финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Не хотел бы комментировать цифры. Сразу после пресс-конференции мы опубликуем отчёт на наших ресурсах, и вы сможете с ним ознакомиться. Наша главная позиция — быть равноудалёнными. Но в связи со словами гендиректора мы посчитали необходимым в рамках надлежащего управления сделать эту информацию открытой», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Ранее стало известно, что аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА.