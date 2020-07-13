Глава ОКР сообщил, когда будут опубликованы результаты аудита РУСАДА
- РИА Новости
«Не хотел бы комментировать цифры. Сразу после пресс-конференции мы опубликуем отчёт на наших ресурсах, и вы сможете с ним ознакомиться. Наша главная позиция — быть равноудалёнными. Но в связи со словами гендиректора мы посчитали необходимым в рамках надлежащего управления сделать эту информацию открытой», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Ранее стало известно, что аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА.