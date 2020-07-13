Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что углублённый аудит выявил нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА
  • РИА Новости

«Вопреки утверждениям Юрия Гануса углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки, помимо общего аудита, также осуществили углублённый аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами, как то вознаграждение сотрудников. Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утверждёнными стандартами. С учётом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Ранее Юрий Ганус прокомментировал обвинения в коррупции и нецелевом расходовании средств РУСАДА в 2018—2019 годах.

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