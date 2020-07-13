Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что углублённый аудит выявил нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Вопреки утверждениям Юрия Гануса углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки, помимо общего аудита, также осуществили углублённый аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами, как то вознаграждение сотрудников. Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утверждёнными стандартами. С учётом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Ранее Юрий Ганус прокомментировал обвинения в коррупции и нецелевом расходовании средств РУСАДА в 2018—2019 годах.