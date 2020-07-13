Линекер отреагировал на решение CAS по апелляции «Манчестер Сити»

Бывший английский футболист, а ныне журналист и телеведущий Гари Линекер отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Трудно представить, как правила финансового фейр-плей переживут это. Сможет ли УЕФА пережить последствия?» — написал Линекер в своём Twitter.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей. 13 июля стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Тебас усомнился в компетенции CAS после решения по «Манчестер Сити».