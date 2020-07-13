Президент Ла Лиги Тебас усомнился в компетенции CAS после решения по «Манчестер Сити»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию английского клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы должны сделать переоценку, является ли CAS подходящим органом для апелляций по институциональным решениям в футболе. Швейцария — страна с большой историей арбитража, CAS не соответствует этим стандартам», — приводит слова Тебаса журналист The New York Times Тарик Панджа в своём Twitter.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).

Ранее стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.