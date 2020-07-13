Президент Ла Лиги Тебас усомнился в компетенции CAS после решения по «Манчестер Сити»
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«Мы должны сделать переоценку, является ли CAS подходящим органом для апелляций по институциональным решениям в футболе. Швейцария — страна с большой историей арбитража, CAS не соответствует этим стандартам», — приводит слова Тебаса журналист The New York Times Тарик Панджа в своём Twitter.
В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
Ранее стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.