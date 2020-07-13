Президент Ла Лиги Тебас усомнился в компетенции CAS после решения по «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию английского клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Президент Ла Лиги Тебас усомнился в компетенции CAS после решения по «Манчестер Сити»
  • © Oliver Zimmermann/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Мы должны сделать переоценку, является ли CAS подходящим органом для апелляций по институциональным решениям в футболе. Швейцария — страна с большой историей арбитража, CAS не соответствует этим стандартам», — приводит слова Тебаса журналист The New York Times Тарик Панджа в своём Twitter.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).

Ранее стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить