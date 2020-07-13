ЦСКА согласился отпускать баскетболиста Шенгелию на матчи сборной Грузии по ходу сезона

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА согласился отпускать центрового Торнике Шенгелию в расположение сборной Грузии по ходу сезона.
ЦСКА согласился отпускать баскетболиста Шенгелию на матчи сборной Грузии по ходу сезона
  • РИА Новости

«Слышал, что переход Торнике в ЦСКА неоднозначно воспринят в Грузии, но мы в своей деятельности бесконечно далеки от политических мотивов, занимаемся профессиональным спортом, собираемся просто играть в баскетбол, радовать зрителей и побеждать. Ничего более. Отмечу, что для Токо с первого дня переговоров было крайне важно наше согласие на его выступление за сборную страны и это согласие от нас он получил», — приводит Sportando слова президента ЦСКА Андрея Ватутина.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию», в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

Ранее Шенгелия обратился к людям, раскритиковавшим его за переход в ЦСКА.

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