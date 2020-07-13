Юрист дал оценку решению CAS по апелляции «Манчестер Сити»

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию английского клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Решение в CAS принимается составом профессиональных независимых арбитров, и смягчение судом решения УЕФА говорит о слабости доказательственной базы, в частности представленной переписки, и в целом позиции УЕФА по данному делу», — приводит слова Алексеева РИА Новости.

Он отметил, что с точки зрения спортивного и футбольного права за нарушение финансовых правил должны применяться преимущественно финансовые санкции.

«Санкции, связанные с отстранением команды, сдерживают развитие как самой команды, так и в целом развитие спорта, это крайняя мера ответственности. А уставной функцией спортивных организаций, в том числе УЕФА, является развитие спорта, а не его торможение. К тому же без такой сильной и авторитетной команды, как «Манчестер Сити», Еврокубок становится пресноватым — со всеми вытекающими последствиями, в том числе маркетинговыми», — добавил юрист.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей. 13 июля стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Тебас усомнился в компетенции CAS после решения по «Манчестер Сити».