Смолов показал, как футболисты «Сельты» ругаются на русском языке

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов показал, как его одноклубники выкрикивают нецензурные выражения на русском языке.

В сториз в своём Instagram Смолов опубликовал видео, на котором попросил игроков «Сельты» начать говорить на камеру, после чего мексиканский защитник Нестор Араухо и турецкий хавбек Окай Йокушлу начинают выкрикивать нецензурные выражения на русском языке.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры.