Смолов показал, как футболисты «Сельты» ругаются на русском языке

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Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов показал, как его одноклубники выкрикивают нецензурные выражения на русском языке.
Смолов показал, как футболисты «Сельты» ругаются на русском языке
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В сториз в своём Instagram Смолов опубликовал видео, на котором попросил игроков «Сельты» начать говорить на камеру, после чего мексиканский защитник Нестор Араухо и турецкий хавбек Окай Йокушлу начинают выкрикивать нецензурные выражения на русском языке.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне». 

Ранее сообщалось, что «Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры.

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