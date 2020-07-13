Квят призвал не драматизировать отказ некоторых пилотов «Формулы-1» преклонять колено

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал спекуляции вокруг участия гонщиков «Формулы-1» в акциях, призванных привлечь внимание к борьбе с расовой дискриминацией, перед стартом этапов Гран-при.

«Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе: все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев футболки с надписью: «Конец расизму». Но я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаём на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина», — заявил Квят в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что участие в данной акции, как и в любой другой, — это личный выбор каждого пилота.

«Никто никого ни к чему не подталкивает, каждый гонщик, каждый сотрудник в «Формуле-1» делает то, что считает нужным. Я думаю, нет никакого драматизма во всём этом. Для кого-то встать на колено нормально, я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги, у нас всё спокойно, все сконцентрированы перед гонкой, у нас нет никаких серьёзных разногласий. Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному», — добавил россиянин.

На первом этапе сезона Квят и ещё пятеро гонщиков не встали на колено, а уже перед вторым этапом таких пилотов с учётом россиянина было четверо.

Ранее сообщалось, что Квят остался доволен своим выступлением в гонке Гран-при Штирии.