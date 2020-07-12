Квят остался доволен своим выступлением в гонке Гран-при Штирии

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке второго в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

«Пятница была тяжёлой, суббота тоже, но сегодня гонка прошла фантастически для меня, учитывая, что сошло намного меньше машин, чем в прошлый раз. Я повторил собственное выступление, но теперь добрался до финиша, довёз машину домой. Так что я счастлив. Это была великолепная гонка, мы всё выполнили как надо. Это очко было заработано в жёсткой борьбе. Это были напряжённые схватки, так что я очень рад, что смог финишировать в зачётной зоне», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что на протяжении всей гонки вёл борьбу с соперниками из Haas и Alfa Romeo, а также со своим напарником Пьером Гасли.

«Я выжал максимум из машины. Было приятно управлять автомобилем. Это очко очень важно для меня и в целом для команды. Гонка была непростая, но я доволен», — подытожил россиянин.

Квят, стартовавший 13-м, сумел завершить гонку на границе очковой зоны — десятом месте.

Ранее сообщалось, что Леклер признал вину в столкновении с Феттелем на Гран-при Штирии.