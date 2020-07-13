Генменеджер «Миннесоты» о ситуации с Капризовым: будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин высказал мнение о ситуации с подписанием российского форварда Кирилла Капризова.
Генменеджер «Миннесоты» о ситуации с Капризовым: будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Хорошо, что у нас есть возможность заключить с ним контракт. Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Конечно, будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это, чтобы получить такого хоккеиста. Надеюсь, мы договоримся. Будет очень приятно увидеть его в команде, если мы подпишем его. Он сможет приехать сюда, познакомиться с городом, встретиться с будущими партнёрами, узнать, как здесь всё работает. Это определённо пойдёт всем на пользу», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.

Капризов был задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2015 году под 135-м номером. В нынешнем сезоне КХЛ, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, форвард провёл 57 матчей за ЦСКА, набрав в них 62 (33 + 29) очка.

Ранее Герин не исключил, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.

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