Боксёр Беспутин начал подготовку к претендентскому бою

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин начал подготовку к бою за звание претендента на титул чемпиона мира.
Боксёр Беспутин начал подготовку к претендентскому бою
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По словам председателя наблюдательного совета Федерации бокса Красноярского края Виктора Зубарева, которые передаёт ТАСС, Беспутин вылетел на подготовительные сборы в Екатеринбург.

«Он хочет пройти снова путь и выиграть у них у всех», — добавил функционер.

Он отметил, что Беспутин планирует провести претендентский бой в течение года.

1 декабря 2019 года в Монте-Карло Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева в бою за титул чемпиона WBA. После поединка он сдал тест на допинг. Результаты показали наличие следов запрещённого препарата «Лигандрол», помогающего увеличить мышечную массу. Допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая.

Ранее сообщалось, что WBA лишила Беспутина чемпионского титула из-за допинга.

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