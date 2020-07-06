WBA лишила Беспутина чемпионского титула из-за допинга

Короткая ссылка
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе.
WBA лишила Беспутина чемпионского титула из-за допинга
  • © Yong Teck Lim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Как сообщает пресс-служба WBA, принадлежавший россиянину титул стал вакантным и будет на кону боя между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом.

Отмечается, что новый чемпион встретится с россиянином Раджабом Бутаевым.

Беспутин победил Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. После поединка он сдал тест на допинг. Результаты показали наличие следов запрещённого препарата «Лигандрол», помогающего увеличить мышечную массу. Допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Б российского боксёра Беспутина дала положительный результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить