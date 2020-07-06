WBA лишила Беспутина чемпионского титула из-за допинга

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе.

Как сообщает пресс-служба WBA, принадлежавший россиянину титул стал вакантным и будет на кону боя между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом.

Отмечается, что новый чемпион встретится с россиянином Раджабом Бутаевым.

Беспутин победил Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. После поединка он сдал тест на допинг. Результаты показали наличие следов запрещённого препарата «Лигандрол», помогающего увеличить мышечную массу. Допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Б российского боксёра Беспутина дала положительный результат.