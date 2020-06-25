Источник: допинг-проба Б российского боксёра Беспутина дала положительный результат
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«Есть документальное подтверждение: проба Б показала тот же результат, что и проба А», — заявили ТАСС в команде Бутаева.
При этом менеджер Беспутина Эгис Климас сказал, что на данный момент команда российского спортсмена не получала информации о вскрытии допинг-пробы Б.
В своей профессиональной карьере Беспутин провёл 14 поединков, в каждом из которых одержал верх, причём девять раз — нокаутом. В ноябре 2019 года он взял верх над Бутаевым и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.
Ранее в команде Беспутина высказали мнение о возможных способах попадания запрещённых веществ в организм спортсмена.