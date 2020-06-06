В команде Беспутина высказались о способе попадания допинга в организм боксёра

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В команде российского боксёра Александра Беспутина высказали мнение о возможных способах попадания запрещённых веществ в организм спортсмена.
В команде Беспутина высказались о способе попадания допинга в организм боксёра
  • © Christian Petersen/Getty Images/AFP

«Вещества могли попасть с добавками или с едой. Эксперты исследуют данный вопрос», — приводит ТАСС слова представителя команды боксёра.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. После поединка он сдал тест на допинг, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата «Лигандрол», помогающего увеличить мышечную массу. Допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая.

Ранее Сергей Харитонов высказал мнение, что за формой Майка Тайсона стоит допинг.

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