В команде Беспутина высказались о способе попадания допинга в организм боксёра

В команде российского боксёра Александра Беспутина высказали мнение о возможных способах попадания запрещённых веществ в организм спортсмена.

«Вещества могли попасть с добавками или с едой. Эксперты исследуют данный вопрос», — приводит ТАСС слова представителя команды боксёра.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. После поединка он сдал тест на допинг, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата «Лигандрол», помогающего увеличить мышечную массу. Допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая.

Ранее Сергей Харитонов высказал мнение, что за формой Майка Тайсона стоит допинг.