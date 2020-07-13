ACA предостерегла болельщиков от покупки поддельных билетов на бой Емельяненко — Исмаилов

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Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко рассказал о ситуации с билетами на перенесённый в Сочи поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
ACA предостерегла болельщиков от покупки поддельных билетов на бой Емельяненко — Исмаилов
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«Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой. Несмотря на то что мы ещё не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдёт турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие», — приводит слова Яценко ТАСС.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что ACA организует онлайн-встречу Емельяненко и Исмаилова накануне их боя.

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