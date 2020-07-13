ACA организует онлайн-встречу Емельяненко и Исмаилова накануне их боя

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Лига Absolute Championship Akhmat (ACA) организует онлайн-встречу между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым накануне их поединка на турнире ACA 107.
ACA организует онлайн-встречу Емельяненко и Исмаилова накануне их боя
  • АГН «Москва»

Как сообщает пресс-служба лиги, будет организовано перекрёстное интервью бойцов, которое будет транслироваться в прямом эфире на сайте лиги 13 июля.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее ACA представила проморолик боя Емельяненко — Исмаилов.

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