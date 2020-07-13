Стало известно, когда РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 17 июля рассмотрит высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о московском футбольном клубе «Спартак».

По словам председателя комитета по этике РФС Семёна Андреева, которые передаёт ТАСС, предварительно, заседание запланировано на 17 июля.

«Окончательное решение по дате заседания, думаю, будет не позднее чем 14 июля», — добавил функционер.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в сети опубликовали видео с футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод: по его словам, таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что РФС оштрафует Медведева за слова о «Спартаке».