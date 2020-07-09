СМИ: РФС оштрафует Медведева за слова о «Спартаке»

Короткая ссылка
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) накажет генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева за его высказывание о московском футбольном клубе «Спартак».
СМИ: РФС оштрафует Медведева за слова о «Спартаке»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», РФС, вероятнее всего, оштрафует Медведева на сумму не менее 100 тыс. рублей.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в сети опубликовали видео с футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод: по его словам, таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить