СМИ: РФС оштрафует Медведева за слова о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) накажет генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева за его высказывание о московском футбольном клубе «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат», РФС, вероятнее всего, оштрафует Медведева на сумму не менее 100 тыс. рублей.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в сети опубликовали видео с футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод: по его словам, таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке».