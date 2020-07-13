В «Манчестер Сити» приветствуют решение CAS по апелляции на отстранение от еврокубков

Английский «Манчестер Сити» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию клуба на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В то время как «Манчестер Сити» и его юрисконсульты ещё не рассмотрели полное решение CAS, клуб приветствует сегодняшнее решение в качестве подтверждения позиции клуба и совокупности доказательств того, чего он достиг в настоящее время. Клуб хотел бы поблагодарить членов группы за их усердие и должный процесс, которым они руководили», — говорится в заявлении клуба.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).

Ранее стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.