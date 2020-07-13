УЕФА отреагировал на решение CAS по апелляции «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию английского футбольного клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от еврокубков.

«УЕФА принимает к сведению решение CAS об уменьшении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» независимым органом финансового контроля взаимодействия клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА. УЕФА отмечает, что комиссия CAS обнаружила, что не было достаточных убедительных доказательств для подтверждения всех выводов в данном конкретном случае и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за пятилетнего периода, предусмотренного в регламентах УЕФА. За последние несколько лет финансовый фейр-плей сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и ЭКА сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос», — говорится в заявлении УЕФА.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

Ранее стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков.