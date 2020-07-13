СМИ назвали возможную зарплату Ловрена в «Зените»

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил защитнику сборной Хорватии и английского «Ливерпуля» Деяну Ловрену зарплату €2,5 млн в год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», помимо этого, в контракте, который, как планируется, будет заключён на два года с опцией продления ещё на сезон, будут прописаны бонусные выплаты.

Отмечается, что контракт с другим высокооплачиваемым защитником, Браниславом Ивановичем, не будет продлён и футболист покинет клуб, поскольку не готов идти на существенное понижение условий.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока.