СМИ назвали возможную зарплату Ловрена в «Зените»

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил защитнику сборной Хорватии и английского «Ливерпуля» Деяну Ловрену зарплату €2,5 млн в год.
СМИ назвали возможную зарплату Ловрена в «Зените»
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», помимо этого, в контракте, который, как планируется, будет заключён на два года с опцией продления ещё на сезон, будут прописаны бонусные выплаты.

Отмечается, что контракт с другим высокооплачиваемым защитником, Браниславом Ивановичем, не будет продлён и футболист покинет клуб, поскольку не готов идти на существенное понижение условий.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока.

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