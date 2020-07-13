Источник: «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока

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«Ливерпуль» не планирует разрывать контракт с защитником Деяном Ловреном, который входит в сферу интересов петербургского «Зенита».
Источник: «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока
  • © Reuters/Jason Cairnduff

Об этом сообщает Goal.com. При этом «Ливерпуль» намерен продать 31-летнего футболиста несмотря на информацию о том, что Ловрен может разорвать контракт и перейти в «Зенит». По сведениям источника, за последние полгода два клуба АПЛ запрашивали информацию о защитнике.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл десять матчей.

Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Ловрен продолжит карьеру в «Зените».

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