Источник: «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока

«Ливерпуль» не планирует разрывать контракт с защитником Деяном Ловреном, который входит в сферу интересов петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Goal.com. При этом «Ливерпуль» намерен продать 31-летнего футболиста несмотря на информацию о том, что Ловрен может разорвать контракт и перейти в «Зенит». По сведениям источника, за последние полгода два клуба АПЛ запрашивали информацию о защитнике.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл десять матчей.

Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Ловрен продолжит карьеру в «Зените».