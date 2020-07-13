Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказал мнение о ситуации с контрактом нападающего и капитана команды Лионеля Месси.

«Его контракт истекает в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его. В прошлый раз мы общались в субботу. Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать. Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в «Барсе» и сказал мне об этом», — приводит слова Бартомеу Marca.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси не хочет покидать «Барселону», но недоволен работой Бартомеу.