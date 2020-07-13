Теннисист Сампрас назвал лучший матч в своей карьере

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14-кратный победитель турниров серии Большого шлема американец Пит Сампрас назвал матч, который считает самым лучшим в своей карьере.
Теннисист Сампрас назвал лучший матч в своей карьере
  • Reuters

«Люди спрашивают меня, какой матч стал лучшим в моей карьере? Я бы назвал финал Уимблдона-1999 с Андре Агасси. Я играл в идеальный травяной теннис: отлично двигался, принимал и здорово подавал в матче с лучшим теннисистом по игре на приёме. Я играл так хорошо, как только возможно», — приводит слова Сампраса пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Сампрас завершил карьеру в 2003 году, завоевав 64 титула в одиночном разряде, 14 из которых на ТБШ.

Ранее сообщалось, что ATP обсудит с теннисистами возобновление сезона в США.

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