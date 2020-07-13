Майгуров заявил, что не допустит повторения прошлогодней ситуации с контрактами биатлонистов

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не допустит повторения ситуации с контрактами спортсменов, которая произошла в прошлом году.

«Уверен, что такого не повторится. Лично буду этим заниматься, я знаю, как выстроить диалог со спортсменами», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Он также отметил, что СБР возьмёт на себя обязательства выплатить спортсменам задолженности по призовым выплатам за минувший сезон.

«Возьмём на себя обязательства прошлого руководства и будем решать эти вопросы», — добавил глава СБР.

Перед стартом минувшего сезона некоторые ведущие биатлонисты, в частности Александр Логинов, отказывались подписывать контракты с СБР из-за разногласий с организацией по вопросу выделения рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

Ранее Майгуров не исключил, что Прохоров вновь будет финансово помогать биатлону.