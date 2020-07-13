Майгуров не исключил, что Прохоров вновь будет финансово помогать биатлону

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Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет оказывать финансовую поддержку организации.
Майгуров не исключил, что Прохоров вновь будет финансово помогать биатлону
  • РИА Новости

«Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? У меня (да и у других членов правления) есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Он отметил, что бюджета в 200 млн рублей должно хватить СБР для реализации намеченных программ.

«Есть бюджет выживания, который равен 60—70 млн. 200 млн — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции», — добавил глава СБР.

Ранее Майгуров высказался о долгах СБР.

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