Майгуров высказался о долгах СБР

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о долгах Союза биатлонистов России (СБР).

«Сегодня много вопросов было со стороны регионов, что с ними была утеряна связь. Первое заседание совета СБР мы проведём в сентябре, где обсудим их деятельность. Дал обещание, чтобы через год снова собрать конференцию для изменения устава. Долги реально есть, но они не такие критичные. Я прекрасно понимал, куда я шёл и с кем», — цитирует Майгурова РИА Новости.

11 июля Майгуров был избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что погасил все задолженности перед сотрудниками СБР.