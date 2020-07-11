Майгуров высказался о долгах СБР

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Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о долгах Союза биатлонистов России (СБР).
Майгуров высказался о долгах СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сегодня много вопросов было со стороны регионов, что с ними была утеряна связь. Первое заседание совета СБР мы проведём в сентябре, где обсудим их деятельность. Дал обещание, чтобы через год снова собрать конференцию для изменения устава. Долги реально есть, но они не такие критичные. Я прекрасно понимал, куда я шёл и с кем», — цитирует Майгурова РИА Новости.

11 июля Майгуров был избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что погасил все задолженности перед сотрудниками СБР.

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