Драчёв заявил, что погасил все задолженности перед сотрудниками СБР

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что до конца прошлого месяца погасил все задолженности перед сотрудниками организации.
Драчёв заявил, что погасил все задолженности перед сотрудниками СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«До 31-го числа я погасил все задолженности, выплаты проведены. У нас есть небольшие долги перед людьми, которые продолжают работать. «Газпром» продолжит работать с СБР. Также Минспорт несёт огромную работу, оказывая поддержку. Я не вижу больших проблем перед СБР. Состояние организации стабильное», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что единственное, что ему не удалось сделать, — это убедить IBU в вопросе восстановления СБР.

«Не мы в такое состояние привели федерацию, но нашей команде приходилось два года выплачивать деньги. Эти средства нам бы очень помогли в финансировании сборных команд, регионов, закупке патронов и экипировки», — заявил Драчёв.

Драчёв сложил с себя полномочия президента СБР 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

11 июля новым главой организации был выбран трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров.

Ранее сообщалось, что утверждён новый состав правления СБР.

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