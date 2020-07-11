Драчёв заявил, что погасил все задолженности перед сотрудниками СБР
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- РИА Новости
«До 31-го числа я погасил все задолженности, выплаты проведены. У нас есть небольшие долги перед людьми, которые продолжают работать. «Газпром» продолжит работать с СБР. Также Минспорт несёт огромную работу, оказывая поддержку. Я не вижу больших проблем перед СБР. Состояние организации стабильное», — цитирует Драчёва РИА Новости.
Он отметил, что единственное, что ему не удалось сделать, — это убедить IBU в вопросе восстановления СБР.
«Не мы в такое состояние привели федерацию, но нашей команде приходилось два года выплачивать деньги. Эти средства нам бы очень помогли в финансировании сборных команд, регионов, закупке патронов и экипировки», — заявил Драчёв.
Драчёв сложил с себя полномочия президента СБР 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.
11 июля новым главой организации был выбран трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров.
Ранее сообщалось, что утверждён новый состав правления СБР.