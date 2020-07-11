Драчёв заявил, что погасил все задолженности перед сотрудниками СБР

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что до конца прошлого месяца погасил все задолженности перед сотрудниками организации.

«До 31-го числа я погасил все задолженности, выплаты проведены. У нас есть небольшие долги перед людьми, которые продолжают работать. «Газпром» продолжит работать с СБР. Также Минспорт несёт огромную работу, оказывая поддержку. Я не вижу больших проблем перед СБР. Состояние организации стабильное», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что единственное, что ему не удалось сделать, — это убедить IBU в вопросе восстановления СБР.

«Не мы в такое состояние привели федерацию, но нашей команде приходилось два года выплачивать деньги. Эти средства нам бы очень помогли в финансировании сборных команд, регионов, закупке патронов и экипировки», — заявил Драчёв.

Драчёв сложил с себя полномочия президента СБР 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

11 июля новым главой организации был выбран трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров.

Ранее сообщалось, что утверждён новый состав правления СБР.