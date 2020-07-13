Стало известно, когда чемпион UFC Ян вернётся в Россию

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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян намерен вернуться в Россию в конце июля.
Стало известно, когда чемпион UFC Ян вернётся в Россию
  • Reuters

По словам представителя команды Яна, которые передаёт ТАСС, новоиспечённый чемпион сможет вернуться на родину только по завершении всех турниров UFC на «Бойцовском острове».

«Пётр вернётся в Россию только 26 июля чартерным рейсом. Это связано с вопросами безопасности», — добавил представитель команды спортсмена.

Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Ранее Олег Тактаров рассказал, сможет ли Ян сравниться по популярности с Хабибом Нурмагомедовым.

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