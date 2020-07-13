Стало известно, когда чемпион UFC Ян вернётся в Россию
- Reuters
По словам представителя команды Яна, которые передаёт ТАСС, новоиспечённый чемпион сможет вернуться на родину только по завершении всех турниров UFC на «Бойцовском острове».
«Пётр вернётся в Россию только 26 июля чартерным рейсом. Это связано с вопросами безопасности», — добавил представитель команды спортсмена.
Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.
Ранее Олег Тактаров рассказал, сможет ли Ян сравниться по популярности с Хабибом Нурмагомедовым.