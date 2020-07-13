СМИ: Майкл Джордан получил в наследство $200 от бывшего тренера

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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан получил наследство от своего бывшего тренера Дина Смита.
СМИ: Майкл Джордан получил в наследство $200 от бывшего тренера
  • Reuters

Как сообщает Marca, Смит, который скончался пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам команды университета Северной Каролины «Тар Хилс», которую он возглавлял с 1961 по 1991 год. В общей сложности тренер завещал $36 тыс. — по $200 каждому игроку.

Под руководством Смита команда «Тар Хилс» дважды стала чемпионом NCAA, в первый из которых за неё выступал Джордан. Он также привёл олимпийскую сборную США к золоту на Играх 1976 года. В 1983 году Смит был включён в Зал славы баскетбола.

Ранее Майкл Джордан объяснил причины, по которым он решил пожертвовать $100 млн на борьбу с расовым неравенством.

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