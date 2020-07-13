СМИ: Майкл Джордан получил в наследство $200 от бывшего тренера

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан получил наследство от своего бывшего тренера Дина Смита.

Как сообщает Marca, Смит, который скончался пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам команды университета Северной Каролины «Тар Хилс», которую он возглавлял с 1961 по 1991 год. В общей сложности тренер завещал $36 тыс. — по $200 каждому игроку.

Под руководством Смита команда «Тар Хилс» дважды стала чемпионом NCAA, в первый из которых за неё выступал Джордан. Он также привёл олимпийскую сборную США к золоту на Играх 1976 года. В 1983 году Смит был включён в Зал славы баскетбола.

Ранее Майкл Джордан объяснил причины, по которым он решил пожертвовать $100 млн на борьбу с расовым неравенством.