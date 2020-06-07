Джордан: наше общество должно стать лучше в вопросе расовых отношений

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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан объяснил причины, по которым он решил пожертвовать $100 млн на борьбу с расовым неравенством.
Джордан: наше общество должно стать лучше в вопросе расовых отношений
  • Reuters

«Нас, афроамериканцев, унижали на протяжении долгих лет. Это высасывает душу. Больше это невозможно терпеть. Сейчас наступил переломный момент. Мы должны сопротивляться, а наше общество должно стать лучше в вопросе расовых отношений», — цитирует Джордана The Charlotte Observer.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Ранее сообщалось, что братья Адетокунбо приняли участие в марше против расизма в Милуоки.

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