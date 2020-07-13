Форвард «Лейкерс» Дэвис объяснил свой отказ наносить на майку антирасистские лозунги

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил своё решение не заменять имя на игровой майке антирасистскими лозунгами.

«Фамилия Дэвис — это то, что я представляю при каждом появлении на площадке. Я колебался. Не знал, что выбрать — сделать надпись о социальной справедливости или оставить фамилию. Фамилия очень важна для меня. Социальная справедливость тоже важна, но я решил оставить фамилию на спине. Некоторые игроки решили заменить фамилию на надпись, кто-то оставил фамилию. У нас будет много других способов заявить о том, что мы отстаиваем», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

НБА разрешила игрокам заменить свои имена на майках антирасистскими лозунгами из заранее согласованного списка.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс отказался наносить на майку антирасистские лозунги.