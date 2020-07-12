Леброн Джеймс отказался наносить на майку антирасистские лозунги

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет заменять своё имя на игровой майке антирасистскими лозунгами.

«Мне бы очень хотелось иметь возможность решать, что будет размещено на моей майке. У меня была пара идей, но я не был участником этого процесса, и это нормально. У меня нет с этим проблем... Но мне не нужно что-то наносить на майку, чтобы люди понимали мою миссию или знали, о чём я думаю и что я делаю», — приводит слова Джеймса ESPN.

НБА разрешила игрокам заменить свои имена на майках антирасистскими лозунгами из заранее согласованного списка.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее комиссар НБА рассказал, в каком случае лига может повторно остановить сезон.