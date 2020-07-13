Леброн Джеймс поддержал известного инсайдера НБА, отстранённого от работы за оскорбление сенатора
- Reuters
В своём Twitter Джеймс опубликовал хештег в поддержку журналиста — #свободуВою (#FreeWOJ).
#FreeWOJ!! 🤜🏻🤛🏾— LeBron James (@KingJames) July 12, 2020
Войнаровски является одним из самых известных баскетбольных журналистов. Причиной его отстранения от работы стал грубый ответ журналиста в адрес сенатора США от штата Миссури Джоша Хоули по поводу лозунгов на майках игроков НБА. Сенатор Хоули выпустил заявление, где обрушился с критикой на комиссара лиги Адама Сильвера за «унижение перед Пекином и отказ от поддержки военных и правоохранительных органов США». Сенатор предложил альтернативные варианты лозунгов, прославляющих Вооружённые силы США. Данное заявление распространялось рассылкой по электронной почте, в которую был включён и Войнаровски, ответивший на такое предложение сенатора оскорбительной фразой.
Позднее Войнаровски извинился перед сенатором в Twitter.
Ранее сообщалось, что Джеймс отказался наносить на майку антирасистские лозунги.