Леброн Джеймс поддержал известного инсайдера НБА, отстранённого от работы за оскорбление сенатора

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил поддержку известному инсайдеру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриану Войнаровски, отстранённому от работы за оскорбление сенатора США.

В своём Twitter Джеймс опубликовал хештег в поддержку журналиста — #свободуВою (#FreeWOJ).

Войнаровски является одним из самых известных баскетбольных журналистов. Причиной его отстранения от работы стал грубый ответ журналиста в адрес сенатора США от штата Миссури Джоша Хоули по поводу лозунгов на майках игроков НБА. Сенатор Хоули выпустил заявление, где обрушился с критикой на комиссара лиги Адама Сильвера за «унижение перед Пекином и отказ от поддержки военных и правоохранительных органов США». Сенатор предложил альтернативные варианты лозунгов, прославляющих Вооружённые силы США. Данное заявление распространялось рассылкой по электронной почте, в которую был включён и Войнаровски, ответивший на такое предложение сенатора оскорбительной фразой.

Позднее Войнаровски извинился перед сенатором в Twitter.

Ранее сообщалось, что Джеймс отказался наносить на майку антирасистские лозунги.