Леброн Джеймс поддержал известного инсайдера НБА, отстранённого от работы за оскорбление сенатора

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил поддержку известному инсайдеру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриану Войнаровски, отстранённому от работы за оскорбление сенатора США.
Леброн Джеймс поддержал известного инсайдера НБА, отстранённого от работы за оскорбление сенатора
  • Reuters

В своём Twitter Джеймс опубликовал хештег в поддержку журналиста — #свободуВою (#FreeWOJ).

Войнаровски является одним из самых известных баскетбольных журналистов. Причиной его отстранения от работы стал грубый ответ журналиста в адрес сенатора США от штата Миссури Джоша Хоули по поводу лозунгов на майках игроков НБА. Сенатор Хоули выпустил заявление, где обрушился с критикой на комиссара лиги Адама Сильвера за «унижение перед Пекином и отказ от поддержки военных и правоохранительных органов США». Сенатор предложил альтернативные варианты лозунгов, прославляющих Вооружённые силы США. Данное заявление распространялось рассылкой по электронной почте, в которую был включён и Войнаровски, ответивший на такое предложение сенатора оскорбительной фразой.

Позднее Войнаровски извинился перед сенатором в Twitter.

Ранее сообщалось, что Джеймс отказался наносить на майку антирасистские лозунги.

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