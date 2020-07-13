Клопп заявил о намерении покинуть «Ливерпуль» через четыре года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее.

«Я определённо вернусь в Германию по завершении карьеры. Вероятнее всего, в Майнц. Четыре года в «Ливерпуле». После этого хочу ничего не делать в течение года. Буду делать то, что захочу, что хотел сделать. Может, возглавлю клуб, сборную или вообще ничего не буду делать», — цитирует Клоппа SWR.

53-летний специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Он выиграл с командой Лигу чемпионов и первый для мерсисайдцев чемпионский титул в Англии за 30 лет.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока.