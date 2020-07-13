Уткин: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается

Известный блогер и журналист Василий Уткин критически отозвался об уровне команд в Российской премьер-лиге (РПЛ)

«Чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается, класса нет ни у кого. В этот раз Юрий Палыч проиграл чемпионство уже к декабрю, и «Зенит» доехал на расслабоне. Ну, теперь это переметнулось на борьбу за второе место. Что «Локомотив», что «Краснодар», вот ЦСКА, тоже некоторые думали, ход набрал, а дело-то всё то же. Старинная эрпээльная игра. Проиграй предпоследним! Это и будет победой», — написал Уткин в Telegram.

«Зенит» выиграл чемпионат РПЛ за четыре тура до финиша, что является новым рекордом первенства.

Ранее Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ.