Кадыров поздравил Яна с завоеванием титула UFC

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что у новоиспечённого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна большое будущее.
Кадыров поздравил Яна с завоеванием титула UFC
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

«Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Теперь в самом крупном ММА-промоушене мира сразу два обладателя титула из России! С большим удовольствием отмечу, что Пётр начал свое восхождение в чеченском промоушене — ACA. Я от всей поздравляю Петра с завоеванием титула чемпиона UFC и желаю дальнейших успехов в спортивной карьере. Уверен, его ждёт очень яркое будущее в мире ММА!» — цитирует Кадырова его Telegram-канал.

Ян завоевал титул чемпиона UFC, победив бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251 12 июля. 

Ранее Алдо обратился к болельщикам после поражения от Яна.

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