Алдо обратился к болельщикам после поражения от Яна

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Алдо обратился к своим болельщикам после поражения в титульном поединке с россиянином Петром Яном.
Алдо обратился к болельщикам после поражения от Яна
  • Reuters
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC via USA TODAY Sports

«Поражения — часть спорта, часть жизни. Не проигрывает только тот, кто не борется. Я сделал всё возможное в этом поединке. Никто не хотел этот пояс больше, чем я. Хотел сделать историю, но мой противник добился большего успеха. У него есть свои достоинства. Люди склонны нести идею идеального мира, забывая, что проигрыш в битве не делает вас униженным. Я вернусь намного сильнее, чем я есть», — написал Алдо в Instargam.

Бразилец проиграл техническим нокаутом Яну в пятом раунде боя на UFC 251.

Ранее сообщалось, что говорил Ян после победы над Алдо на турнире UFC 251.

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