Фарфан прокомментировал свой первый матч за 14 месяцев

Перуанский форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан оценил свою игру в первом матче после травмы.

«Для любого футболиста очень тяжело так долго отсутствовать на поле. О завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец. У меня были тяжёлые ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль — поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде», — цитирует Фарфана пресс-служба клуба.

35-летний перуанец забил мяч через 12 минут после своего выхода на поле, однако его не хватило для победы на «Уфой» в 28-м туре РПЛ.

Ранее Сёмин прокомментировал возвращение Фарфана.