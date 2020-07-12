Фарфан прокомментировал свой первый матч за 14 месяцев

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Перуанский форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан оценил свою игру в первом матче после травмы.
Фарфан прокомментировал свой первый матч за 14 месяцев
  • РИА Новости

«Для любого футболиста очень тяжело так долго отсутствовать на поле. О завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец. У меня были тяжёлые ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль — поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде», — цитирует Фарфана пресс-служба клуба. 

35-летний перуанец забил мяч через 12 минут после своего выхода на поле, однако его не хватило для победы на «Уфой» в 28-м туре РПЛ.

Ранее Сёмин прокомментировал возвращение Фарфана.

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