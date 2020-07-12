Сёмин о возвращении Фарфана: он настоящий боец и профессионал

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал успешное возвращение на поле форварда московской команды Джефферсона Фарфана, не игравшего на протяжении 14 месяцев.
Сёмин о возвращении Фарфана: он настоящий боец и профессионал
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«Фарфана можно только поздравить с голом, да и вообще с выходом на поле впервые за долгое время. Я за него искренне рад. Это настоящий боец, профессионал и игрок с большой буквы», — приводит слова Сёмина Sport24.

35-летний Фарфан появился на поле на 71-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой» и уже через 10 минут после своего выхода отличился забитым мячом.

Ранее Марко Николич рассказал, что ему не понравилось в игре «Локомотива» в матче с «Уфой».

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