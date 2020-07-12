Николич рассказал, что ему не понравилось в игре «Локомотива» в матче с «Уфой»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный исход матча с «Уфой» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень нервно начали. Первые 25 минут нам никак не удавалось играть в свою игру. Играли как молодая неопытная команда, которая впервые участвует в таком серьёзном матче. Очень легко теряли мячи. Но во втором тайме после разговора в перерыве сыграли намного лучше. Команда нервничает. Надо показывать своё желание и стремление к победе на поле. Меня не устраивает, что сегодня мы так сильно нервничали. Но у нас бойцовская команда, которая проявит свои лидерские качества в оставшихся матчах», — приводит слова Николича Sport24.

Он также высказался о голе вышедшего на замену Джефферсона Фарфана, не игравшего 14 месяцев.

«Ему хватило 20—25 минут, чтобы забить гол. Он помог команде, это игрок большого уровня, которого нам сильно не хватало», — заявил специалист.

Матч «Локомотив» — «Уфа» завершился вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью в четвёртом матче РПЛ подряд.