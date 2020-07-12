Кикнадзе рассказал болельщикам о своём отношении к Сёмину

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил болельщикам клуба на вопрос о бывшем тренере железнодорожников Юрии Сёмине.

«Если вы хотите бесконечно возвращаться к вопросу о Юрии Павловиче, ходить по своим и моим мозолям — я против. Не хочу эскалации и разжигания. Для меня Палыч точно не враг, дальше покажет игра», — цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая в связи с истечением срока контракта. 73-летний специалист руководил коллективом с 1986 года (с перерывами).

Ранее сообщалось, что Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой».