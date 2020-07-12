Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»
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- РИА Новости
После окончания матча Кикнадзе окружила группа болельщиков «Локомотива», выразившая недовольство последними результатами и игрой команды.
После матча с Уфой гендир #Локомотив Василий Кикнадзе держал ответ перед болельщиками о последних событиях в клубе pic.twitter.com/Jx1xu3uSsz— Елена Григорьевская (@Elegri_1) July 12, 2020
Железнодорожники не могут выиграть уже четыре матча подряд. С 1 июня команду возглавляет новый тренер Мирко Николич. Предыдущий наставник, 73-летний Юрий Сёмин, покинул клуб по ходу сезона ввиду окончания срока действия контракта. У специалиста также был конфликт с Кикнадзе.
Ранее Сёмин прокомментировал возвращение Фарфана.