Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

После окончания матча Кикнадзе окружила группа болельщиков «Локомотива», выразившая недовольство последними результатами и игрой команды.

Железнодорожники не могут выиграть уже четыре матча подряд. С 1 июня команду возглавляет новый тренер Мирко Николич. Предыдущий наставник, 73-летний Юрий Сёмин, покинул клуб по ходу сезона ввиду окончания срока действия контракта. У специалиста также был конфликт с Кикнадзе.

Ранее Сёмин прокомментировал возвращение Фарфана.

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