Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

После окончания матча Кикнадзе окружила группа болельщиков «Локомотива», выразившая недовольство последними результатами и игрой команды.

После матча с Уфой гендир #Локомотив Василий Кикнадзе держал ответ перед болельщиками о последних событиях в клубе pic.twitter.com/Jx1xu3uSsz — Елена Григорьевская (@Elegri_1) July 12, 2020

Железнодорожники не могут выиграть уже четыре матча подряд. С 1 июня команду возглавляет новый тренер Мирко Николич. Предыдущий наставник, 73-летний Юрий Сёмин, покинул клуб по ходу сезона ввиду окончания срока действия контракта. У специалиста также был конфликт с Кикнадзе.

Ранее Сёмин прокомментировал возвращение Фарфана.